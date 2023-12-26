Более 90 человек задержаны в Стамбуле по подозрению в нападении на туристов

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Свыше 90 человек, подозреваемых в нападении на туристов с целью заставить их оплатить большой счет в развлекательных заведениях, были задержаны в Стамбуле. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ сообщает РИА Новости.

"В Стамбуле задержаны 96 подозреваемых в нападении на туристов, которых они приводили в развлекательные заведения, чтобы заставить их оплатить большой счет", – указано в сообщении.

Дела некоторых из задержанных уже передали в суд. Операцию против мошенников провели одновременно в 13 провинциях Стамбула.

Сообщается, что подозреваемые брали у туристов, посещавших развлекательные заведения, завышенные суммы, отбирали у них кошельки и телефоны, а также избивали тех, кто отказывался платить.

Ранее сообщалось, что Турция сохранит формат размещения в отелях по типу "все включено" в 2024 году.

До этого стало известно, что Турция вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. По данным АТОР, лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).



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