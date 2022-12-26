В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших на шахте в Коми

Фото: 11.mchs.gov.ru

На нефтяной шахте в Республике Коми, где произошло задымление, согласно имеющейся информации, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Предварительно, пострадавших нет", – сказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе регионального главка МЧС, в настоящее время производится эвакуация рабочих. Причина задымления пока не установлена.

Задымление в нефтешахте № 3 в поселке Ярега произошло днем в понедельник. К месту происшествия были направлены пожарные и специалисты военизированной горноспасательной части.



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