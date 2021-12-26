СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Ивантеевке

13:09
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Ивантеевке. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения после пожара тел трех человек, в том числе ребенка (часть 3 статьи 109 УК РФ)", – уточнили в ГСУ СК РФ по Московской области.
По данным следствия, возгорание произошло в СНТ "Машиностроителей" в Ивантеевке в воскресенье, 26 декабря. На месте пожара нашли тела трех человек с признаками термического воздействия и отравления угарным газом.
В Следственном комитете сообщили, что на данный момент проводится осмотр места происшествия и выявление свидетелей. Предварительно причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем или замыкание электропроводки.
Прокуратура также проводит проверку по факту пожара в Ивантеевке.
Ранее в декабре два ребенка стали жертвами пожара в поселке Вожега Вологодской области. По информации Следственного комитета России, в жилом доме проживала многодетная семья.
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