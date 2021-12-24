Двое детей погибли в результате пожара в доме под Вологдой

24 декабря, 23:56
Фото: vologda.sledcom.ru
Двое малолетних детей погибли в результате пожара в поселке Вожега Вологодской области. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в доме, где произошло возгорание, проживала многодетная семья.
"На момент происшествия в доме пребывала супружеская пара с малолетними дочерью и внучкой. После начала пожара взрослым удалось спастись, тела двух детей 2018 и 2020 годов рождения были обнаружены спасательными подразделениями МЧС при ликвидации пламени", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, приведшие к гибели детей.
Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: