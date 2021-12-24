Двое детей погибли в результате пожара в доме под Вологдой

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Двое малолетних детей погибли в результате пожара в поселке Вожега Вологодской области. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в доме, где произошло возгорание, проживала многодетная семья.

"На момент происшествия в доме пребывала супружеская пара с малолетними дочерью и внучкой. После начала пожара взрослым удалось спастись, тела двух детей 2018 и 2020 годов рождения были обнаружены спасательными подразделениями МЧС при ликвидации пламени", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, а также причины и условия, приведшие к гибели детей.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.