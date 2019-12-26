В ГИБДД опровергли информацию о пострадавших в ДТП в Кутузовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление ГИБДД сообщило, что в результате аварии в Кутузовском тоннеле никто не пострадал, передает Агентство "Москва".

Там произошло ДТП с участием двух машин. Затруднений в движении автотранспорта в связи с этим не возникло.

Ранее сообщалось, что в автомобильной аварии с участием трех машин в Кутузовском тоннеле пострадал один человек. Уточнялось, что он находится в тяжелом состоянии.

Еще одно ДТП случилось на Горьковском шоссе в Подмосковье. На 54-м километре шоссе при движении в сторону Москвы столкнулись две грузовые фуры и три легковушки. Два человека погибли, один получил ранения.