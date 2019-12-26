Один человек пострадал в ДТП в Кутузовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием трех автомобилей произошла в Кутузовском тоннеле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что в результате столкновения пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии.
Ранее в Можайском районе столицы водитель Fiat сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Беловежской в районе дома 21.
"Водитель с места аварии не скрывался, пострадавшую госпитализировали", – рассказали агентству в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.