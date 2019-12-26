Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области

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Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва – Тбилиси, опрокинулся в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Авария произошла на 356-м километре трассы М4 "Дон". В пресс-службе добавили, что ЧП произошло в результате нарушения правил дорожного движения.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Становлянского района сообщили агентству, что в ДТП погибли два человека, еще 15 человек получили различные травмы.

По предварительным данным, пассажиры автобуса являются гражданами Грузии.

Ранее сообщалось об аварии с автобусом, следовавшим из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

Пострадали 20 человек. Восьмерым из них помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. 12 человек доставили в приемное отделение Балахнинской центральной районной больницы. Погибших нет.

