После ДТП на Кутузовском проспекте образовался затор

После столкновения четырех автомобилей на Кутузовском проспекте образовался затор в сторону области, сообщает телеканал Москва 24. ДТП произошло днем 26 декабря.

ДТП произошло у дома №72. Перекрыто движение по двум полосам из пяти.

По предварительной информации, водитель BMW оказался зажат в машине, у него переломы обеих ног. Обстоятельства аварии выясняются.