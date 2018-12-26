Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте

Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте, передает телеканал Москва 24.

Авария произошла в районе дома №72 на Кутузовском проспекте. Из-за ДТП перекрыто движение по двум полосам из пяти.

По данным Агентства "Москва", водитель автомобиля BMW оказался зажат в машине, у него переломы обеих ног. Обстоятельства случившегося выясняются.