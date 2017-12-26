Боевики сбили военный самолет в Сирии

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В окрестностях сирийского города Хама террористы сбили самолет правительственных войск. Пилот погиб, сообщает РИА Новости.

Всего в Сирии было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло в районах, подконтрольных боевикам запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

6 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

11 декабря Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.