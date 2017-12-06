Сирию полностью освободили от террористов – глава Генштаба ВС РФ

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Сирию полностью освободили от террористов. На ее территории уничтожили все бандформирования "Исламского государства" (ИГ), запрещенного в России, рассказал 6 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена", – заявил Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, президенту России Владимиру Путину об освобождении Сирии от боевиков уже доложил министр обороны Сергей Шойгу.