Водитель попавшего в аварию на Славянском бульваре автобуса находится в больнице

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Водитель автобуса, 25 декабря попавшего в аварию возле станции метро "Славянский бульвар", находится в городской больнице.

Его госпитализировали. После разрешения врачей с ним начнут проводить следственные действия, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Следователи рассматривают различные версии случившегося и проверяют утверждения водителя о неисправной тормозной системе автобуса. Сотрудники СК изъяли необходимую документацию и записи с камер. Назначены экспертизы, место происшествия дополнительно осмотрели.

Автобус Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. Четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Столичные власти окажут поддержку родственникам жертв и пострадавшим. В связи с произошедшим все автобусы в Москве внепланово проверили. Попавший в аварию автобус проверяли непосредственно перед выездом на маршрут: никаких нареканий не было.

Соседи водителя рассказали о его характере. Известно, что у него был 30-летний стаж, в предприятии он работает уже 17 лет. При этом за руль конкретно этого автобуса, по словам мужчины, в день ДТП он сел впервые.

Подробнее о случившемся – в материале портала Москва 24.