Водитель попавшего в аварию на Славянском бульваре автобуса находится в больнице

26 декабря, 10:57
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Водитель автобуса, 25 декабря попавшего в аварию возле станции метро "Славянский бульвар", находится в городской больнице.
Его госпитализировали. После разрешения врачей с ним начнут проводить следственные действия, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Следователи рассматривают различные версии случившегося и проверяют утверждения водителя о неисправной тормозной системе автобуса. Сотрудники СК изъяли необходимую документацию и записи с камер. Назначены экспертизы, место происшествия дополнительно осмотрели.
Автобус Мострансавто въехал в подземный переход в районе дома 3 на Славянском бульваре. Четыре человека погибли, еще 11 получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Столичные власти окажут поддержку родственникам жертв и пострадавшим. В связи с произошедшим все автобусы в Москве внепланово проверили. Попавший в аварию автобус проверяли непосредственно перед выездом на маршрут: никаких нареканий не было.
Соседи водителя рассказали о его характере. Известно, что у него был 30-летний стаж, в предприятии он работает уже 17 лет. При этом за руль конкретно этого автобуса, по словам мужчины, в день ДТП он сел впервые.
Подробнее о случившемся – в материале портала Москва 24.
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