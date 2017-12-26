Соседи рассказали о водителе попавшего в ДТП на Славянском бульваре автобуса

26 декабря, 09:50
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Соседи водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции "Славянский бульвар" столичного метро, рассказали о его характере.
Как рассказала соседка Ольга, мужчина не употреблял спиртное. Ничего плохого о нем сказать нельзя: это спокойный, уравновешенный человек, никогда не повышавший голоса, отметила соседка. По словам соседей, водителя автобуса никогда не замечали в скандалах и никогда не видели пьяным, сообщает RT.
Днем 25 декабря автобус Мострансавто в районе дома 3 на Славянском бульваре въехал в подземный переход. Четыре человека стали жертвами ДТП, еще 11 получили травмы. Девять пострадавших остаются в больницах. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Согласно результатам медосвидетельствования, все показатели водителя были в норме. Он имеет 30-летний стаж и работает в предприятии уже 17 лет. Автобус проверяли перед выездом на маршрут: никаких нарушений не выявили.
Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.
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