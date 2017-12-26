Девять пострадавших в ДТП на "Славянском бульваре" остаются в больницах

26 декабря, 08:58
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Девять пострадавших, госпитализированных накануне после ДТП с автобусом, въехавшим в пешеходный переход возле станции метро "Славянский бульвар", остаются в больницах, сообщает ТАСС.
Все они получили различные травмы, состояние их оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
Авария произошла днем 25 декабря в районе дома 3 на Славянском бульваре. Пассажирский автобус подмосковной компании Мострансавто въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще 11 получили различные травмы. Девять пострадавших были госпитализированы, еще двоим медицинская помощь была оказана на месте.
По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Также проверку проведет Ространснадзор.
Что известно о ДТП у "Славянского бульвара" – читайте в материале портала Москва 24.
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