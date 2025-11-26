Форма поиска по сайту

26 ноября, 15:48

Происшествия

Посольство РФ подтвердило задержание россиянки во Франции по делу SOS Donbass

Фото: 123RF.com/diy13

Посольство РФ контактирует с семьей россиянки, которая была задержана во Франции по делу ассоциации SOS Donbass. Об этом сообщает пресс-служба российской дипломатической миссии.

"До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте А. Г. Новиковой и его причинах", – говорится в телеграм-канале посольства.

При этом ситуацию осложняет наличие у Новиковой французского гражданства. Также дипломаты посчитали нецелесообразным давать дополнительные комментарии, учитывая деликатный характер вопроса.

Ранее СМИ сообщали о задержании двух представителей ассоциации SOS Donbass, которая проводит акции в поддержку жителей, пострадавших от украинского конфликта. Уточнялось, что россиянку Новикову и ее коллегу задержали в рамках расследования прокуратуры Парижа.

Им предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, заговоре с целью совершения преступления, а также в сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства. Власти Франции утверждали, что подозреваемых якобы завербовали спецслужбы России.

