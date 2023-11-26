Число сбитых украинских БПЛА за ночь и утро воскресенья достигло 24

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили еще 4 украинских дрона над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Таким образом, число сбитых в воскресенье, 26 ноября, беспилотников достигло 24.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", – говорится в сообщении.

Попытка атаки была пресечена в 09:30 по московскому времени.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о еще одном сбитом украинском дроне. По его словам, пострадавших не выявили. Еще стало известно о ликвидированном беспилотнике под Смоленском.