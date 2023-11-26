Российские силы сбили украинский беспилотник под Смоленском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Утром в воскресенье, 26 ноября, российские системы ПВО и РЭБ в Смоленском районе пресекли атаку украинского БПЛА самолетного типа. Об этом губернатор региона Василий Анохин написал в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – поделился глава региона.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о еще одном сбитом украинском дроне. По его словам, пострадавших не выявили.