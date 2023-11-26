Пушилин сообщил, что часть территории ДНР обесточена

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

В ночь на 26 ноября украинская сторона попыталась нанести урон энергосистеме ДНР, часть территории обесточена. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

"Без света остались часть городов и районов республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме", – поделился Пушилин.

Он назвал ситуацию непростой, однако отметил, что к настоящему времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов. По словам Пушилина, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть гражданам свет и тепло.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников украинской стороны. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.