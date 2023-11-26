Еще один украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили над Брянским районом дрон самолетного типа, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников украинской стороны. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.