В Москве задержали 11 человек по подозрению в мошенничестве на 100 млн рублей

17:50
Фото: МВД РФ
В Москве задержали 11 предполагаемых мошенников, ущерб от деятельности которых составил более 100 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники столичной полиции задержали предполагаемого лидера и 10 участников группы", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, злоумышленники представлялись сотрудниками компании, которая занималась деятельностью в области права, и предлагали услуги по внесению изменений в кредитные истории и помощь в получении выгодных займов. При этом реальной возможности это сделать они не имели.
Договоры с клиентами они заключали в офисе в одном из арендованных бизнес-центров в Москве. Получив деньги, мошенники прекращали выходить на связь. От их действий пострадали более 50 человек.
В местах проживания фигурантов дела в Москве и Подмосковье правоохранители провели 18 обысков, в ходе которых изъяли денежные средства, печати, компьютерную технику, предметы и документы, имеющие доказательства причастности к мошенничеству.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Если вина подозреваемых будет установлена судом, им может грозить до 10 лет колонии.
По словам Волк, предполагаемый организатор на данный момент заключена под стражу. Ее пособникам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные украли с банковского счета неработающего мужчины более 16 миллионов рублей.
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