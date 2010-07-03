В МАК назвали причины авиакатастрофы в Ростове

Фото: ТАСС/ГУ МЧС РОССИИ/Снимок с видео

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) установили, что к авиакатастрофе, произошедшей в Ростове-на-Дону, привели ошибки в действиях летчиков, сообщает РИА Новости.

Там отметили, что перед катастрофой командир воздушного судна впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

Кроме того, авиакатастрофе способствовали недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

"Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании", – говорится в заключении специалистов.

Также в МАК отметили, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете. К моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, из них два часа – в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения, добавили в МАК.

При этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает.

Пассажирский Boeing-737-800 компании FlyDubai рухнул в марте 2016 года. Самолет упал при посадке левее взлетно-посадочной полосы.

Погибли 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа.