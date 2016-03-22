В интернете появилось новое видео падения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

В Сети появились новые кадры крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В интернете появилось новое видео, на котором запечатлен момент катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону. Запись распространена каналом Privet Rostov на YouTube, однако ее подлинность не подтверждена.

Отмечается, что оно сделано из микрорайона Александровка, расположенного недалеко от ростовского аэропорта. На кадрах видно, как самолет врезается в землю и взрывается.

Напомним, пассажирский Boeing-737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в минувшую субботу в 3:42. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли.

21 марта из ростовской воздушной гавани вылетел первый после катастрофы рейс. Самолет направлялся в Санкт-Петербург. А первым приземлился в аэропорту борт МЧС.