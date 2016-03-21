Из аэропорта Ростова-на-Дону вылетел первый после крушения самолет

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Из аэропорта в Ростове-на-Дону вылетел первый после крушения самолет, им стал борт компании "Донавиа", сообщает Агентство "Москва".

Рейс следует в Санкт-Петербург. Первым бортом, который приземлился ростовской воздушной гавани, стал самолет МЧС.

Напомним, утром 19 марта пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости.

На борту находились 55 пассажиров (44 из них – граждане России) и 7 членов экипажа. Все они погибли. Аэропорт закрыли до понедельника.

В сети уже появилась запись переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами. Запись показывает, что переговоры проходили в штатном режиме и экипаж не сообщал о каких-либо неполадках и внештатных ситуациях на борту.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело, расследование взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.