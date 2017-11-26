Два человека погибли в результате мощного взрыва на востоке Китая

Фото: ТАСС/Zuma/Han Chuanhao

Мощный взрыв прогремел в городе Нинбо на востоке Китая. Его жертвами стали два человека. Еще 19 местных жителей пострадали, а двое числятся пропавшими без вести. Об этом происшествии сообщил шанхайский новостной портал "Пэнпай" со ссылкой на местные власти.

По данным ТАСС, ЧП произошло утром 26 ноября в городском районе Цзянбэй на площадке, где производили снос зданий. Уточняется, что взрывная волна была настолько сильной, что горожане ощутили ее в радиусе почти 1,5 километра.

В соседних строениях выбило стекла, а в ряде домов даже проломило стены. По словам очевидцев, прилегающие к месту взрыва улицы были засыпаны обломками и битым стеклом.

Сейчас в Нинбо работают пожарные, полицейские, медики и спасатели. По распоряжению властей, для тех, чье жилье пострадало от взрыва, организовали места временного размещения и пункты питания. Сообщается также, что четверо из 19 раненых при взрыве в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Информации о возможных причинах взрыва пока не поступало.