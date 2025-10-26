ВСУ атаковали Ясиноватую в ДНР

Фото: телеграм-канал "Глава Ясиноватского МО"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев.

"В результате вражеской атаки на город, которая произошла около трех часов утра, серьезные повреждения получили 11 частных домостроений, один дом уничтожен полностью", – пояснил Пеняев.

По его словам, администрация округа окажет помощь семье погибших.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Telegram, в результате ночного обстрела с применением реактивной артиллерии HIMARS погибли девочка-подросток и женщина.

При этом в Следственном комитете РФ уточнили, что позже число погибших увеличилось до трех.

"В результате полученных травм третий раненый скончался в больнице", – приводит РИА Новости слова сотрудника ведомства.

Сейчас следователями производится фиксация последствий обстрела Ясиноватой. Установлено, что противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника.

Ранее два мирных жителя Белгородской области, включая 16-летнюю девушку, получили ранения в результате атак ВСУ. У девочки диагностировали минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки.

До этого в Валуйском округе пострадал мужчина в результате обстрела со стороны украинских военных. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями мягких тканей головы он самостоятельно обратился в больницу.