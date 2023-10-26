Вспышка неизвестного заболевания произошла на севере Красноярского края

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Вспышку неизвестного заболевания выявили на севере Красноярского края. В поселке Ессей зарегистрировали 38 случаев, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, у пациентов фиксировали красноватую сыпь, в основном за медицинской помощью обращались дети.

Региональный Минздрав подтвердил данную информацию. В ведомстве отметили, что тяжелых случаев нет и пациентов не госпитализировали. Как добавили в Роспотребнадзоре, в поселок отправили санитарный рейс, на котором присутствует врач-инфекционист.

До этого директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в мире возможно появление новых пандемий, подобных COVID-19. При этом, по словам специалиста, в этом вопросе важнее подготовка стран к приходу новой пандемии. Он выразил надежду, что за время COVID-19 государства смогли подготовиться гораздо лучше.

Ранее ВОЗ рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Там отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особенное внимание вакцинации в организации рекомендовали уделить находящимся в группе риска лицам.

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