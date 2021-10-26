Мужчину доставили в психлечебницу после дебоша в магазине в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии угрожал оружием людям в магазине "Пятерочка" в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Информация о происшествии на Большой Переяславской улице поступила в правоохранительные органы вечером 25 октября.

"Прибывшие сотрудники в помещении магазина задержали мужчину 1989 года рождения. Он находился в неадекватном, агрессивном состоянии, размахивал ножом, угрожал окружающим", – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Впоследствии гражданина передали наряду скорой психиатрической помощи для дальнейшего лечения в профильном учреждении.

МВД проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 26 октября неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в Вене. В результате его действий пострадали четыре человека. В настоящий момент он задержан.