Полиция проверяет инцидент с избиением посетителя охранниками магазина в Костроме

Фото: vk.com/obo_vsem_sharya

Полиция проводит проверку после того, как в магазине в Костроме двое охранников избили посетителя, сообщает РИА Новости.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как охранники избивают мужчину. По комментариям к видео становится понятно, что мужчину бьют якобы за то, что он уронил бутылку и отказался платить за нее.

"Личности участников конфликта уже установлены. Выясняются детали произошедшего", – заявил начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.

По предварительной информации, которую полиция будет проверять, мужчина пытался совершить хищение, охранники предприняли попытку его задержать, однако он стал убегать, в результате чего задел бутылку на прилавке. Когда его поймали, стали бить, заключили в УМВД по Костромской области.

Сильные ли повреждения получил мужчина, не уточняется. Степень тяжести вреда здоровью установит медицинская экспертиза.

Ранее охранники избили подростка в торговом центре на юге Москвы. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Столичная прокуратура организовала проверку.