Полиция проверяет инцидент с избиением посетителя охранниками магазина в Костроме

14:27
Фото: vk.com/obo_vsem_sharya
Полиция проводит проверку после того, как в магазине в Костроме двое охранников избили посетителя, сообщает РИА Новости.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как охранники избивают мужчину. По комментариям к видео становится понятно, что мужчину бьют якобы за то, что он уронил бутылку и отказался платить за нее.
"Личности участников конфликта уже установлены. Выясняются детали произошедшего", – заявил начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.
По предварительной информации, которую полиция будет проверять, мужчина пытался совершить хищение, охранники предприняли попытку его задержать, однако он стал убегать, в результате чего задел бутылку на прилавке. Когда его поймали, стали бить, заключили в УМВД по Костромской области.
Сильные ли повреждения получил мужчина, не уточняется. Степень тяжести вреда здоровью установит медицинская экспертиза.
Ранее охранники избили подростка в торговом центре на юге Москвы. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Столичная прокуратура организовала проверку.
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