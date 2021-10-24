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Москва 24

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Происшествия

19:41

В Петербурге полицейские задержали мужчину, угрожавшего пистолетом сотрудникам магазина

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции доставили в отдел мужчину, угрожавшего пневматическим пистолетом сотрудникам магазина в торговом центре в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о конфликте посетителя крупного ТЦ с сотрудниками одного из магазинов поступило в полицию около 14:00 в воскресенье, 24 октября. Мужчина начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

Пневматический пистолет был изъят. Сейчас проводится административная проверка.

Ранее на Мурманском шоссе обочечник, которого не пропустили, угрожал водителям оружием.

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