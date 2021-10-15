На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе

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Сотрудники правоохранительных органов задержали на Чукотке подростка, который в мессенджере угрожал массовыми убийствами в школе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Анадыря.

"В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. <...> Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия", – говорится в сообщении.

В этот же день сотрудники ФСБ и МВД задержали автора публикации, жителя села Тавайваам. В ходе оперативных мероприятий у него изъяли пневматическое оружие.

Бывший ученик школы признался, что написал угрозы из хулиганский побуждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела, а также избрании задержанному меры пресечения.

Ранее столичная полиция задержала студента магистратуры Московского государственного лингвистического университета, угрожавшего устроить теракт в вузе. В групповом чате в социальной сети "ВКонтакте" он написал, что хочет отомстить преподавателям и одногруппникам, застрелив их или порезав.

После задержания студент объяснил, что на самом деле не хотел причинять никому вред, а сообщения написал из-за нервного срыва после очередного конфликта с новым преподавателем. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

