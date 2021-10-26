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Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.
Правоохранители задержали 35-летнего австрийца. По предварительным данным, у него психическое расстройство. В связи с этим в его действиях исключили политический или религиозный мотив.
В результате нападения пострадали четверо прохожих. Они получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о нападении мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Кунгсберг. В результате пять человек погибли, еще двое пострадали. Произошедшее полиция признала терактом.