Российские моряки рассказали о спасении панамского судна от пиратов в Гвинейском заливе

26 октября, 19:30
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Моряки российского Северного флота спасли от пиратов панамское судно "Люсия", на котором находились 20 украинцев, россиянин и румын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на капитана 1 ранга Станислава Варика.
Он рассказал, что перед высадкой на контейнеровоз военные связались с судоходной компанией и определили, что экипаж находится в защищенной части корабля – нижнем помещении в кормовой части.
"Судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей. И будет еще контроль судоходства осуществляться в течение сегодняшнего дня, дальше – по отдельным уже решениям действовать", – добавил Варик.
Он уточнил, что позже на судно были высажены следователь и прокурор для составления акта спасения личного состава и оказания помощи судну. Действия российских моряков подтвердили их подготовку, готовность оружия и технических средств.
"Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна освобожден. Пострадавших нет", – заключил капитан.
О попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке в Гвинейском заливе стало известно в понедельник вечером, 25 октября.
На помощь панамскому судну пришел российский экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". В район происшествия также направился вертолет Ка-27ПС. Пираты, увидев вертолет, сбежали и направились в сторону берега на своей лодке.
Российские моряки спасли панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе
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