Пять случаев сибирской язвы зарегистрировали в Дагестане

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В селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана с 24 по 26 октября зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что состояние заболевших оценивается как средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания.

Как уточняется, предположительно, люди могли заразиться при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что в Одесской области специалисты подтвердили случай сибирской язвы. Как уточнялось, у больного поднялась температура, появился фурункул на голени, который позже перешел в язву. Выяснилось, что ранее он занимался скупкой и продажей животных. Референс-лаборатория центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки. От человека к человеку заболевание не передается.

