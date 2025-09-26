Катер сбил российскую туристку в Турции

Фото: dha.com.tr

Российская туристка погибла, попав под катер в море в уезде Кемер турецкой Антальи, сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, инцидент произошел 24 сентября. Погибшей оказалась Линария Музипова. Она заплыла за буйки, где с ней столкнулся катер для парасейлинга.

Очевидцы позвонили в службу спасения, и на место ЧП прибыли бригада скорой помощи, полиция и береговая охрана. Врачи констатировали смерть женщины. Капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер, задержаны.

Брат Музиповой рассказал RT, что семья узнала о трагедии от консульства, которое связалось с родственниками 25 сентября. Родные погибшей вместе с посольством занимаются оформлением документов и решением о доставке тела на родину.

Погибшей туристке было 42 года. В Турцию она поехала отдыхать одна. По образованию женщина бухгалтер, по специальности работала в нескольких компаниях. Спустя время оформила ИП и предоставляла налоговые и бухгалтерские услуги.

Ранее более 20 российских туристов доставили в Гагрскую районную больницу после ДТП в Абхазии. Их них четверым, в том числе детям, понадобилась госпитализация, остальных отпустили домой.

Как рассказали в местном ГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на 30-м километре республиканской трассы в Гагрском районе попытался повернуть, но столкнулся с микроавтобусом, в котором находились туристы. При этом оба водителя были трезвыми.