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26 сентября, 17:46

Происшествия

Мосгортранс проводит служебное расследование по факту ДТП с автобусами на севере Москвы

Фото: depositphotos/Emevil

ГУП "Мосгортранс" проводит служебное расследование по факту ДТП с автобусами на севере Москвы, сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным транспортной службы, 26 сентября в 2-м Боткинском проезде, в районе дома 5, произошла авария с участием двух автобусов 847-го маршрута. В результате происшествия пострадали 4 человека. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте, еще трое были доставлены в больницы.

Мосгортранс окажет всем пострадавшим необходимую поддержку и поможет с оформлением документов для получения страховой выплаты. Все обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники ГАИ.

Ранее на северо-западе Москвы, на 69-м километре внутренней стороны МКАД, произошла авария с участием автобуса "Лиаз". Водитель автобуса скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту аварии организована проверка.

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