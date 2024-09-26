RT: муж убитой в Саратовской области женщины находится в изоляторе

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Саратовской области"

Муж убитой в Саратовской области предпринимательницы Натальи Алешниковой в настоящее время находится в изоляторе, рассказал RT сын женщины Леонид.

Он не стал уточнять причину задержания, сославшись на подписку о неразглашении.

"Отец по непонятным для меня причинам находится второй день в изоляторе. Не буду комментировать подробности", – сказал Леонид, выразив надежду на скорое освобождение отца.

При этом, как сообщает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчину задержали "с целью раскрытия преступления". Также задержаны еще несколько человек.

Информация о пропаже женщины появилась в соцсетях. Говорилось, что двое неизвестных в темной одежде и масках схватили Алешникову, затолкали в ее автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

На месте происшествия нашли паспорт похищенной, а позднее – ее мобильный телефон. Некоторые пользователи предположили, что женщину похитили ради ее автомобиля, который она недавно выставила на продажу.

Спустя время тело Алешниковой обнаружили в ее автомобиле. Смерть женщины наступила в результате насильственных действий. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.