Стройматериалы загорелись на складе в Химках

Фото: телеграм-канал "Типичные Химки"

Стройматериалы загорелись в здании в Химках на Рабочей улице. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 26 сентября в 06:17 по московскому времени. Причем заявитель сказал, что горит административное здание на Заводской улице. Местные жители жаловались на дым, который шел со стороны промзоны, и запах гари.

Отмечается, что огонь локализовали на площади 100 квадратных метров. Многофункциональное здание, в котором произошел инцидент, использовали в качестве склада.

Ранее человек получил травмы в результате возгорания на хлебокомбинате в Уфе, которое произошло в ночь на 26 сентября. Спасателям удалось локализовать пожар, сейчас они разбирают конструкции.

До этого траву, воспламенившуюся на площади 50 гектаров, потушили в Ставропольском крае. К ликвидации огня были привлечены 87 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших не выявили.

Пожар произошел в жилом доме в Щелкове