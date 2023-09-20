Воспламенившуюся траву на площади 50 га потушили в Ставропольском крае

Фото: МЧС России

Траву, воспламенившуюся на площади 50 гектаров, потушили в Ставропольском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МЧС по региону.

"В 16:35 пожар локализован на площади 50 гектаров. В 17:10 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены 87 человек и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших не выявили. Была осуществлена эвакуация 19 человек.

Ранее стало известно, что лесной пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров вспыхнул к северу от Севастополя. По словам губернатора Михаила Развожаева, изначально произошло возгорание травы, но из-за сильного ветра пламя перешло на хвойную подстилку под деревьями.

Сейчас с огнем борются сотрудники МЧС и местного лесничества.

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