Коллега матери напавшего на школу в Ижевске рассказал о реакции женщины

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У матери устроившего стрельбу в ижевской школе № 88 случилась истерика, после того как она узнала о трагедии, рассказал ее коллега по работе в рыболовном магазине города.

"После того, как узнала об этой новости, ушла куда-то, наверное, домой. Истерика была, слезы. Не могу сказать, откуда она узнала точно", – сообщил он телеканалу 360.

По словам мужчины, сын ни разу не приходил в магазин к матери, сама женщина ничего про него не рассказывала.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация.

По последним данным, в результате нападения в общей сложности пострадали 39 человек. Из них погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Сам стрелок покончил с собой.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

