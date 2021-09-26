Автомобиль врезался в табло на остановке в центре Москвы

05:15
Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Автомобиль выехал на тротуар и врезался в табло на остановке в центре Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
Известно, что ДТП случилось на улице Воздвиженка в районе дома 4/7, строение 1.
"На месте работают оперативные службы", – заявили в Дептрансе.
Там добавили, что движение в районе аварии не затруднено. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 11 километра МКАД. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.
Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам. Позднее движение удалось полностью восстановить.
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