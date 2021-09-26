Автомобиль врезался в табло на остановке в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Автомобиль выехал на тротуар и врезался в табло на остановке в центре Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП случилось на улице Воздвиженка в районе дома 4/7, строение 1.

"На месте работают оперативные службы", – заявили в Дептрансе.

Там добавили, что движение в районе аварии не затруднено. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 11 километра МКАД. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.

Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам. Позднее движение удалось полностью восстановить.