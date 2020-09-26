Две женщины пострадали в результате аварии в Щукине

Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно”

При столкновении машины Ferrari и микроавтобуса на северо-западе Москвы пострадали два человека. Об этом заявили в Дептрансе города в Telegram-канале.

Авария произошла в столичном районе Щукино 26 сентября. "На Щукинской, 42 – автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика "Трансавтолиз", который находился на остановке", – сообщили в департаменте.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет.

Ранее говорилось, что в районе 15:20 на улице Маршала Василевского иномарка врезалась в стоящую маршрутку. На место происшествия направили экстренные службы.