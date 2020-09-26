Ferrari врезалась в стоящую маршрутку на северо-западе Москвы

16:44
Фото: телеграм-канал “Москва 24”
Водитель за рулем Ferrari врезался в маршрутку, стоявшую около торгово-развлекательного центра "Щука". Авария произошла на северо-западе столицы, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. "Возле ТРЦ "Щука" произошло ДТП с участием двух транспортных средств – автомобиль Ferrari врезался в маршрутное такси, которое стояло на остановке", – сказал собеседник.
Пострадал, как уточняется, пассажир маршрутки, у него перелом пальца. По информации МЧС по Москве, в районе 15:20 на улице Маршала Василевского иномарка врезалась в стоящую маршрутку. На место происшествия были направлены экстренные службы, начата проверка.
Ранее один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Щербинке. По данным полиции, погиб водитель такси.
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