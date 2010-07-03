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13:31

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

происшествия дети

13:31

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области

Подозреваемая в жестоком убийстве младенца в Тюменской области признала вину. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.

Представитель пресс-службы ответила утвердительно на вопрос агентства о том, признает ли девушка свою вину. Сейчас с подозреваемой работают следователи. Им предстоит выяснить мотивы преступления.

27 сентября следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении девушки под стражу, добавили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

Накануне сообщалось, что 23-летняя тюменка была задержана в городе Заводоуковск по подозрению в убийстве пятимесячного ребенка, за которым она присматривала по просьбе родителей. По информации следствия, днем 24 сентября девушка похитили малыша и направилась с ним в лес за домом на улице Северная. Спустя час она убила ребенка, считают следователи.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области

Как пишут СМИ, подозреваемую обнаружили в лесу примерно в трех километрах от дома с телом младенца в руках. По некоторым данным, девушка ранее встречалась со старшим братом младенца и решила отомстить бывшему парню за расставание. При этом отец погибшего ребенка рассказал, что подозреваемая жила у них три дня и все было нормально.

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