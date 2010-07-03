Женщина сбросила двоих детей с моста в Некрасовке

Женщина сбросила двоих детей с моста в столице. Одному из пострадавших детей четыре года, сообщает "Вечерняя Москва".
Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 сентября на Некрасовском мосту на проспекте Защитников Москвы.
В СК уточнили, что женщина перекинула через парапет моста двух малолетних детей, которые упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась совершить суицид, однако ее остановили прохожие.
Детей госпитализировали, женщину отправили в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее в Подмосковье мужчина спас упавшую в колодец шестилетнюю девочку. Из пятиметрового колодца ребенка достал сотрудник МЧС.
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