Полиция изъяла более 230 граммов героина на востоке Москвы

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Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотиков в столичном районе Гольяново.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Москве, машину с молодыми людьми остановили на Щелковском шоссе. При осмотре транспортного средства за "бардачком" было изъято 100 свертков с веществом неизвестного происхождения.

Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта через "тайники-закладки". По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, добавили в пресс-службе.

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