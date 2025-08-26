В Москве задержан мужчина, требовавший от 10-летней девочки обнаженные фото

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве задержан мужчина из Самарской области, который требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и видео. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, мужчина вел переписку с юной москвичкой для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Однако девочка рассказала о случившемся родителям, в результате чего они сразу же обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Задержанный был доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий. Ему предъявлено обвинение по статье "Иные насильственные действия сексуального характера". Следователи планируют направить 26 августа ходатайство в суд об аресте злоумышленника.

Ранее 11-классник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему обнаженные фото за онлайн-валюту в игре Roblox. По данным СМИ, 17-летний юноша, получив фото, отказался отправлять девочке робуксы, после чего она рассказала обо всем своей матери.

В итоге подростка задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Отмечается, что старшеклассник из благополучной полной семьи и до этого инцидента никогда не состоял на учете.

