Спасатели нашли тело женщины, пропавшей после схода селя в Дагестане

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Тело третьего из пяти пропавших после схода селевых потоков в Гунибском и Левашинском районах Дагестана обнаружили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"В 16:00 спасателями и местными жителями было обнаружено тело женщины 1969 года рождения, находившейся в автомобиле ВАЗ-2107, который унесло селевым потоком 23 августа в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района. Тело было обнаружено в 150 метрах от моста в населенном пункте Майданское Унцукульского района на берегу реки", – говорится в сообщении ведомства.

Родственники погибшей опознали ее тело. Известно, что вместе с женщиной в машине находился ее сын 2001 года рождения. Его поиски продолжаются.

Из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах Дагестана произошло сразу несколько происшествий. В Гунибском районе в Карадахской теснине оказались заблокированы две туристические группы по 15 человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали. Остальных людей эвакуировали.

Тело 37-летнего петербуржца обнаружили накануне. Поиски второго туриста продолжаются до сих пор.

Ранее спасатели нашли тело второго из пяти пропавших. Погибшим является водитель унесенной потоком грузовой "Газели", которую сотрудники ГУ МЧС обнаружили накануне.