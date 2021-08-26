В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

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В Москве задержали троих организаторов подразделения запрещенной в России экстремисткой организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). В рамках расследования были задержаны трое организаторов экстремистского движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения.
"По версии следствия, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовала на территории города Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации – "Свидетели Иеговы в Москве", – отметили в СК.
Сборы членов движения проходили в нескольких квартирах в Юго-Западном административном округе Москвы, где они, в частности, изучали религиозную литературу. Кроме того, организаторы занимались вербовкой новых участников движения.
Задержанным уже предъявлены обвинения. В ближайшее время СК будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.
Ранее в Сочи задержали четырех местных жителей за вербовку адепта в "Свидетели Иеговы". В отношении них было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения мужчины в деятельность экстремистской организации.
По данным правоохранителей, трое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 56 лет, будучи участниками местной религиозной организации, пропагандировали ее деятельность и принимали попытки завербовать местного жителя.
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