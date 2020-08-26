Адвокат Пашаев проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

16:00
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.
По его словам, столичный главк МВД расследует дело в отношении жены бывшего клиента Пашаева, бизнесмена Анзора Псунокова. Сейчас она находится под домашним арестом.
"Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 миллиона рублей, в кафе "Хинкальная", и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым", – уточнил адвокат.
Пашаев также отметил, что телефонный биллинг показал, что его в этом кафе не было, а происходящее – попытка оказать на него давление в связи с делом Ефремова.
Ранее Пашаев попал на допрос в полицию. Адвокат рассказал, что его допрашивали по этому делу в качестве свидетеля еще два года назад. Тогда он опроверг указанные события.
Адвокат Ефремова попал на допрос в полицию по делу о мошенничестве
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