Адвокат Пашаев проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.

По его словам, столичный главк МВД расследует дело в отношении жены бывшего клиента Пашаева, бизнесмена Анзора Псунокова. Сейчас она находится под домашним арестом.

"Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 миллиона рублей, в кафе "Хинкальная", и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым", – уточнил адвокат.

Пашаев также отметил, что телефонный биллинг показал, что его в этом кафе не было, а происходящее – попытка оказать на него давление в связи с делом Ефремова.

Ранее Пашаев попал на допрос в полицию. Адвокат рассказал, что его допрашивали по этому делу в качестве свидетеля еще два года назад. Тогда он опроверг указанные события.