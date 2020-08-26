Полиция помогла спасти детей из задымленной квартиры на северо-востоке Москвы

15:30
Фото: УВД по СВАО
Сотрудники ОМВД России по Ярославскому району столицы помогли спасти детей из задымленной квартиры. Об этом Агентству "Москва" заявили представители ГУ МВД России по городу.
"18 августа поступило сообщение от жительницы столицы о том, что в оконном проеме на девятом этаже стоит девочка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу", – сказали в правоохранительных органах.
Стражи порядка, когда прибыли на место, вместе с работниками МЧС проникли в жилье, где нашли двоих детей семи и двух лет. Детей вынесли из задымленного помещения, добавили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что мать детей находилась в отъезде, за ними присматривал 59-летний дедушка. Когда он вышел в магазин, дети включили плиту и поставили на нее сковородку. В результате вся еда подгорела, начал идти дым. После этого дети открыли окно и начали звать на помощь.
Ранее в жилом доме по улице Кубинке произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
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